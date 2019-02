Borse europee poco sopra i livelli della vigilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,08%.In focus la Brexit che appare sempre più un rebus dalla difficile soluzione.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'Oro riporta una variazione pari a +0,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,56%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +259 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,70%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,31%, deludente Londra, che cede lo 0,45%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 22.518 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+0,92%), automotive (+0,68%) e alimentare (+0,66%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-1,16%), telecomunicazioni (-1,09%) e media (-0,89%).di Milano, troviamo Banco BPM (+3,30%), Diasorin (+1,95%), UBI Banca (+1,77%) e Ferrari (+1,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Spicca la prestazione negativa di Azimut, che scende dell'1,04%. Fiacca Telecom Italia, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per Tenaris, che cede un piccolo -0,62%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+16,22%) dopo i conti in crescita nel 2018, Piaggio (+5,90%), Ivs Group (+2,84%) e Datalogic (+2,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse, che prosegue le contrattazioni a -7,46%. Seduta drammatica per Brunello Cucinelli, che crolla del 3,84%. Banca Farmafactoring scende dell'1,79%. Calo deciso per Mediaset, che segna un -1,62%.