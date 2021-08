Borse europee poco mosse con Londra chiusa. Milano si allinea

Lunedì 30 Agosto 2021, 12:00

(Teleborsa) - Seduta incolore per le principali borse europee e per Piazza Affari, che si muovono con pochi spunti, con la piazza di Londra chiusa per festività. I mercati mantengono un'impostazione prudente anche dopo il meeting di Jackson Hole, dove il Presidente della Fed Jerome Powell ha confermato la possibilità di avvio del "tapering" entro il 2021. L'attenzione è ora puntata sui dati macroeconomici in uscita questa settimana.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.815,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,03 dollari per barile, con un calo dell'1,03%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%.



Tra i listini europei poco mossa Francoforte, che mostra un +0,2%, ferma Parigi, che riporta un moderato +0,12%. Nessuna variazione significativa anche per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 26.026 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+1,83%), Interpump (+1,60%), STMicroelectronics (+0,95%) e DiaSorin (+0,71%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.



Calo deciso per BPER, che segna un -1,14%.



Sottotono Banco BPM che mostra una limatura dello 0,93%.



Deludente Poste Italiane, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Saras (+5,62%), Alerion Clean Power (+4,22%), Sanlorenzo (+3,22%) e Esprinet (+2,45%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che cede il 2,66%.



Sotto pressione B.F, con un forte ribasso dell'1,70%.



Soffre Juventus, che evidenzia una perdita dell'1,28%.



Fiacca IREN, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.