Borse europee poco mosse. Clima prefestivo

(Teleborsa) - Le principali borse europee sono poco mosse nell'ultima seduta prefestiva con scambi scarsi. Chiuse, invece, le piazze di Milano e Francoforte per le festività natalizie. Hanno aperto i battenti oggi soltanto il listino di Parigi che sale appena dello 0,04%, la borsa di Londra che lima lo 0,07% e quella di Madrid che arretra dello 0,42%. Cede terreno anche il listino di Lisbona che perde lo 0,43%.



Hanno chiuso piatte anche le borse asiatiche nonostante il finale su nuovi massimi messo a segno da Wall Street grazie all'ottimismo per il commercio, dopo il taglio di dazi da parte della Cina.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1086. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,54 dollari per barile.

















