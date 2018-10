Borse europee caute, spread sopra quota 300

Ultimo aggiornamento: 12:48

Borse europee caute e poco mosse a metà seduta con l'indice d'area Stoxx 600 a ridosso della parità così come Londra con lo sguardo rivolto alla Brexit è alle trattative in corso tra Regno Unito e Ue. Leggermente negativa Parigi mentre Francoforte è in lieve progresso dopo il voto in Baviera che ha certificato il crollo della Csu, alleati della cancelliera Angela Merkel.Sulla stessa linea Milano con il Ftse Mib in leggero rialzo. L'attesa del mercato è sul consiglio dei ministri del pomeriggio chiamata a licenziare la manovra economica. Lo spread tra btp e bund torna a riaffacciarsi sui 307 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,56%. L'euro resta stabile a 1,15 sul dollaro.A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Carige (+4%), di Tim (+1,61%) e dell'energia con A2a in testa (+1,16%). Sempre sotto vendita Ferrari (-2,2%), seguita da Brembo (-1,93%) e Moncler (-1,71%).