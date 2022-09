Borse europee ostaggio delle banche centrali. Sterlina su minimi dal 1985

(Teleborsa) - Finale prudente per le principali borse europee alla vigilia delda cui è atteso un maxi aumento (75 punti base) dei tassi di interesse. Occhi puntati anche sulla pubblicazione, stasera, deldella Federal Reserve.I mercati scontano le incertezze relative al mercato dele la prospettiva di una guerra economica lunga con la Russia. La UE si prepara ad imporre un tetto al prezzo del gas, mentre Mosca conferma che bloccherà le consegne di gas alla UE.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Focus sulla, appesantita da una prospettiva economica negativa. Si tratta di un, come primo ministro. Sulla Gran Bretagna pesano un'inflazione a due cifre e la prospettiva di una lunga contrazione economica. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,52%), che ha toccato 82,96 dollari per barile.Lieve calo dello spread, che scende a +229 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,35%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,86%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,02%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si ferma a 23.436 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,41 miliardi di euro, dai 1,4 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,37 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 2,81%.Exploit di Hera, che mostra un rialzo del 2,69%.Su di giri STMicroelectronics (+2,1%).Enel avanza dell'1,53%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tenaris, che ha archiviato la seduta a -3,15%.Vendite su ENI, che registra un ribasso del 2,79%.Tonfo di Campari, che mostra una caduta del 2,14%.Lettera su Amplifon, che registra un importante calo del 2,13%.Tra i, ERG (+4,97%), Sanlorenzo (+3,99%), Antares Vision (+2,75%) e Ascopiave (+2,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS, che ha archiviato la seduta a -8,31%.Scende Seco, con un ribasso del 4,97%.Crolla Saras, con una flessione del 4,03%.Vendite a piene mani su SOL, che soffre un decremento del 3,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -1,1%)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,7%)11:00: PIL, annuale (atteso 3,9%; preced. 5,4%).