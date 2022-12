Borse europee ostaggio delle banche centrali

(Teleborsa) -in attesa del dato chiave sull'inflazione americana e con il focus sulle banche centrali, Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca d'Inghilterra, che questa settimana rendono note le ultime decisioni del 2022 di politica monetaria per contrastare l'inflazione. Nel frattempo sulla piazza americana l'S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,44%.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,054. L'Oro è in calo (-0,78%) e si attesta su 1.782,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,27%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,45%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,37%, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,36%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 24.304 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.320 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,76 miliardi di euro, con un incremento di ben 481,1 milioni di euro, pari al 37,52%, rispetto ai precedenti 1,28 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,3 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.di Piazza Affari, ben comprata Telecom Italia, che segna un forte rialzo del 3,00%.DiaSorin avanza del 2,60%.Si muove in territorio positivo Recordati, mostrando un incremento del 2,57%.Moncler avanza dell'1,44%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pirelli, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Soffre Hera, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori CNH Industrial, con un decremento dell'1,76%.Contrazione moderata per Unipol, che soffre un calo dell'1,14%.di Milano, Italmobiliare (+2,39%), Industrie De Nora (+1,61%), Reply (+1,50%) e De' Longhi (+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Illimity Bank, che ha archiviato la seduta a -4,68%.Si concentrano le vendite su Mfe B, che soffre un calo del 3,00%.Vendite su OVS, che registra un ribasso del 2,68%.Seduta negativa per Caltagirone SpA, che mostra una perdita del 2,65%.Tra lepiù importanti:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -2,8%; preced. -3,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,4%).