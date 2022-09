Borse europee nervose. Vola il gas, spread in tensione

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee con gli investitori preoccupati per lee le conseguenze delle politiche monetarie delle principali banche centrali per fronteggiare l'inflazione. La crisi energetica è tornata al centro dell'attenzione dopo che, che corre sotto al Mar Baltico, hanno subitoin un solo giorno., dove hanno sofferto particolarmente le utilities, con gli operatori che prezzano le incertezze che incombono sul settore energetico, che dovrà confrontarsi con le future scelte del nuovo governo, con le misure in corso di approvazione a livello europeo e con la crisi energetica invernale.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9625. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.637,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,34%.Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +250 punti base, aumentando di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,74%. Gli analisti continuano però a non parlare di rischio Italia e si dicono in attesa di conoscere le prime mosse del nuovo governo.sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dello 0,72%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,52%; sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,27%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,16% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 23.019 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,88 miliardi di euro, in ribasso (-11,67%), rispetto ai precedenti 2,13 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente Amplifon, con un progresso del 3,86%.Incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 3,82%.In primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 3,41%.Decolla Tenaris, con un importante progresso del 3,02%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Terna, che ha terminato le contrattazioni a -5,49%.Scivola Enel, con un netto svantaggio del 5,40%.Scende Hera, con un ribasso del 5,31%.In rosso A2A, che evidenzia un deciso ribasso del 4,08%.di Milano, Saras (+6,26%), Industrie De Nora (+2,59%), SOL (+1,77%) e Sanlorenzo (+1,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Acea, che ha terminato le contrattazioni a -4,80%.Crolla ERG, con una flessione del 4,45%.Vendite a piene mani su IREN, che soffre un decremento del 3,89%.Pessima performance per Datalogic, che registra un ribasso del 3,56%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 17%; preced. 18,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104,5 punti; preced. 103,6 punti).