Borse europee nervose dopo maxi stretta BCE

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo un pomeriggio volatile in scia alla maxi stretta della BCE che ha anche rivisto al rialzo le stime di inflazione e al ribasso quelle sulla crescita. L'Eurotower ha preannunciato nuovi aumenti del costo del denaro che "dipenderanno dai dati". Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,50% nel giorno in cui anche la Federal Reserve ha ribadito la necessità della linea dura in materia di politica monetaria, attraverso le parole del suo presidente,Cautela anche sul mercato valutario, con l'Euro / Dollaro USA in leggero calo dello 0,55%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,59%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,79%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +224 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,95%.senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,09%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,33%; tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,33%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 21.678 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 23.436 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in rialzo del 9,47% rispetto ai precedenti 1,41 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,56 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 6,02%.Decolla Banco BPM, con un importante progresso del 5,16%.In evidenza BPER, che mostra un forte incremento del 3,09%.Svetta Fineco che segna un importante progresso del 2,76%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Telecom Italia, che ha chiuso a -5,15%.Sotto pressione A2A, che accusa un calo del 2,02%.Scivola Iveco, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.del FTSE MidCap, Ariston Holding (+3,71%), Sanlorenzo (+3,53%), SOL (+3,02%) e Bff Bank (+2,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS, che ha chiuso a -5,12%.Sessione nera per Tinexta, che lascia sul tappeto una perdita del 3,59%.In perdita Saras, che scende del 2,83%.Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende del 2,39%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (atteso 714 Mld ¥; preced. -132 Mld ¥)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)08:45: Partite correnti (preced. -1,5 Mld Euro)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 228K unità).