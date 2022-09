Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) -, che scontano le rinnovate tensioni geopolitiche e l'attesa per la riunione della BCE domani.e scambia al momento sulla linea di parità, grazie anche al recupero delle vendite al dettaglio.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9902. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,37%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +230 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,88%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,46%, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,77%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,47%.A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.465 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 23.410 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,42%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,75%).di Milano, troviamo Enel (+3,42%), A2A (+3,37%), Hera (+2,73%) e Terna (+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -2,24%.In apnea BPER, che arretra del 2,03%.Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su Amplifon, che registra un ribasso dell'1,66%.del FTSE MidCap, ERG (+3,51%), Wiit (+2,83%), IREN (+2,65%) e Alerion Clean Power (+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.Tonfo di Seco, che mostra una caduta del 4,01%.Lettera su Illimity Bank, che registra un importante calo del 2,14%.Seduta negativa per Reply, che mostra una perdita dell'1,97%.