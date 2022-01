Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) - Bilancio negativo per le principali borse europee, dopo un avvio in timido rialzo sostenuto dal nuovo allentamento monetario da parte della banca centrale cinese che ha tagliato i tassi sui prestiti. La borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,135. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.839,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,57%.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.



Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,09%, poco mosso Londra, che mostra un -0,12%; fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.409 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 29.888 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferrari (+1,23%), Telecom Italia (+1,22%), DiaSorin (+1,03%) e CNH Industrial (+0,95%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,57%.



Discesa modesta per ENI, che cede un piccolo -0,88%.



Pensosa Mediobanca, con un calo frazionale dello 0,72%.



Tentenna Leonardo, con un modesto ribasso dello 0,64%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+2,62%), Sanlorenzo (+2,06%), Reply (+2,03%) e Banca Ifis (+1,80%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -1,51%.



Calo deciso per IGD, che segna un -1,45%.



Sotto pressione Tod's, con un forte ribasso dell'1,14%.



Soffre Brunello Cucinelli, che evidenzia una perdita dell'1,09%.