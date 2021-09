Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

Martedì 28 Settembre 2021, 11:00

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Intanto, in Francia sale la fiducia dei consumatori a settembre, mentre in Germania cresce l'indice GFK di ottobre.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,168. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,40%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,83%.



Nello scenario borsistico europeo vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,80%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,41%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,27%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 25.956 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 28.466 punti.



In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap (-1,78%); come pure, pessimo il FTSE Italia Star (-2,43%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+1,43%), BPER (+1,37%), Stellantis (+0,85%) e A2A (+0,59%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.



Sessione nera per Interpump, che lascia sul tappeto una perdita del 2,85%.



In caduta libera Amplifon, che affonda del 2,79%.



Pesante Nexi, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Danieli (+9,01%), Maire Tecnimont (+1,18%), Garofalo Health Care (+1,05%) e B.F (+0,56%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply, che prosegue le contrattazioni a -6,53%.



Seduta drammatica per Tinexta, che crolla del 4,77%.



Sensibili perdite per Saras, in calo del 3,41%.



In apnea Unieuro, che arretra del 2,78%.