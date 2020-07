Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,86%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 40,66 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,97%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e preda dei venditori Parigi, con un decremento dell'1,24%.A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 19.900 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 21.694 punti.Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,22%).Apprezzabile rialzo (+1,11%) a Milano per il comparto utility.Nel listino, i settori tecnologia (-2,72%), materie prime (-1,57%) e vendite al dettaglio (-1,21%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Snam (+2,18%), Enel (+1,39%), Terna (+0,96%) e Interpump (+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali, che ottiene -3,78%.Sensibili perdite per STMicroelectronics, in calo del 2,89%.Si concentrano le vendite su Atlantia, che soffre un calo del 2,49%.In apnea Banco BPM, che arretra del 2,23%.del FTSE MidCap, IMA (+6,71%), Tinexta (+3,41%), Salini Impregilo (+3,22%) e Guala Closures (+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su ASTM, che continua la seduta con -2,81%.Tonfo di Carel Industries, che mostra una caduta del 2,62%.Vendite su Avio, che registra un ribasso del 2,58%.Lettera su Tod's, che registra un importante calo del 2,29%.