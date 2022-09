Borse europee negative dopo prezzi consumo USA

(Teleborsa) -, inclusa Piazza Affari. Le Borse europee ampliano i ribassi dopo il dato sull'inflazione USA di agosto, rallentata meno delle attese del mercato, che ha spinto in pesante rosso Wall Street.Sempre sul fronte macroeconomico, questa mattina l'indice Zew ha indicato che ilè calato più di quanto ci si attendesse a settembre, con lo spettro di una possibile crisi energetica a funestare le prospettive economiche della più grande economia europea.Segno meno per l'Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,02%). Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 1.702,4 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,01%.Lo Spread migliora, toccando i +224 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 3,98%.vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,11%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,81%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,80%.Sessione negativa per, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,94%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.388 punti.In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,16%); con analoga direzione, in netto peggioramento il FTSE Italia Star (-1,88%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su Prysmian, che ottiene -2,93%.Pesante Pirelli, che segna una discesa di ben -2,78 punti percentuali.Seduta negativa per STMicroelectronics, che scende del 2,38%.Sensibili perdite per Interpump, in calo del 2,29%.di Milano, ERG (+2,43%), Caltagirone SpA (+1,83%), Maire Tecnimont (+1,74%) e Datalogic (+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sanlorenzo, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.In apnea El.En, che arretra del 5,23%.Tonfo di Saras, che mostra una caduta del 5,00%.Lettera su Danieli, che registra un importante calo del 4,35%.