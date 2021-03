4 Marzo 2021

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Sulle borse pesa il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario USA per i timori della possibilità di un'accelerazione dell'inflazione. C'è attesa per l'intervento, nel tardo pomeriggio, del presidente della FED Jerome Powell e per la riunione dell'OPEC+ chiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio.



Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.712,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.



Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,47%, vendite su Londra, che registra un ribasso dell'1,00%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,3%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 22.889 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 24.903 punti.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,78%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,07%).



Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti telecomunicazioni (+1,77%) e utility (+1,22%).



Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori tecnologia (-3,00%), chimico (-2,67%) e automotive (-1,44%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,37%), Enel (+1,52%), Inwit (+1,01%) e Snam (+0,69%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -3,33%.



Sessione nera per Amplifon, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.



In caduta libera Nexi, che affonda del 2,06%.



Pesante Fineco, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+2,05%), Piaggio (+1,22%), Acea (+0,93%) e Cattolica Assicurazioni (+0,84%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS, che continua la seduta con -4,97%.



Seduta drammatica per Sesa, che crolla del 3,80%.



Sensibili perdite per Carel Industries, in calo del 2,55%.



In apnea Danieli, che arretra del 2,49%.