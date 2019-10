Borsa: Europa ancora in ribasso, Milano è debole

Borse europee tutte con il segno meno, a partire da Londra, dove il Ftse 100 perde quasi un punto percentuale (-0,9%) mentre il paese continua ad dover gestire le incertezze della Brexit. Anche Parigi è in terreno negativo

(-0,14%), come Francoforte (-0,12%).



A Milano il Ftse Mib non fa eccezione, pur con una debolezza meno accentuata (-0,08%). A piazza Affari cedono Saipem (-1,8%), Cnh (-1,55), Ferragamo (-1,2%) e Moncler (-1,2%). In rialzo Campari (+1,5%) dopo i

conti, A2a (+2%), Stm (+1,4%). Bene le banche, a partire da Unicredit (+1%) con lo spread a 133,5 punti. Fuori dal Ftse Mib cede la matricola Newlat Food (-1%). Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA