Borse europee continuano la seduta in negativo

Ultimo aggiornamento: 12:57

Le Borse europee ampliano le perdite al termine della mattinata. Milano cede lo 0,85%, Parigi l'1%, Francoforte lo 0,88% e anche Madrid va giù dello 0,75%. Londra cede lo 0,6%. Lo spread è stabile in area 149 punti. Anche se venerdì scorso è stato raggiunto un accordo di massima tra Stati Uniti e Cina, gli investitori preferiscono essere prudenti nell'attesa di un'intesa concreta e dettagliata tra le due potenze. Insomma per gli investitori la situazione è fluida e ancora non ci sono tutte le garanzie che sia raggiunto un vero e proprio accordo tra Usa e Cina. Intanto proprio oggi è emerso che la guerra dei dazi si fa sentire sulla bilancia commerciale cinese: a settembre le esportazioni cinesi hanno segnato il calo più forte da otto mesi, diminuendo del 3,2% su base annua, dopo il ribasso dell'1% registrato nel precedente mese di agosto. Sono inoltre calate le importazioni cinesi dell'8,5%.In Europa rimane anche il rebus della Brexit: questa settimana sarà cruciale per le trattative volte a scongiurare una Brexit senza accordo. A Piazza Affari deboli i titoli delle banche, anche se Mediobanca argina le perdite allo 0,2%. Corrono le azioni della Juventus (+1,8%). Della galassia Agnelli, occhi puntati anche su Fca (+0,6%) sull'ipotesi che torni d'attualità la fusione con Renault, dopo il ribaltone ai vertici del gruppo francese, con l'uscita di scena dell'ad, Thierry Bolorè.