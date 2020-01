Borse europee in territorio positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nonostante l'andamento leggermente positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni per il contagio del virus cinese.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,109. L'Oro resta su 1.556,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,47%), che ha toccato 56,94 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,30%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,51%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,58%.: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.861 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,35%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti sanitario (+1,42%), beni per la casa (+1,08%) e tecnologia (+0,94%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,73%), telecomunicazioni (-1,16%) e petrolio (-1,03%).di Milano, troviamo Moncler (+2,62%), Azimut (+2,54%), Amplifon (+2,20%) e Atlantia (+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -3,98%.Preda dei venditori Unicredit, con un decremento del 3,26%.Sessione nera per BPER, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.In caduta libera Banco BPM, che affonda del 2,80%.del FTSE MidCap, OVS (+1,32%), Zignago Vetro (+1,22%), Reply (+1,18%) e MARR (+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cattolica Assicurazioni -2,67%.Pesante Saras, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Seduta drammatica per Maire Tecnimont, che crolla del 2,39%.Sensibili perdite per Fincantieri, in calo del 2,27%.