Borse europee in territorio positivo

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500 sull'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,11. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.549,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,60%.Lo Spread migliora, toccando i +159 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,37%.buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,29%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,3%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,1%., continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.165 punti. Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,72%), come il FTSE Italia Star (2,0%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+3,01%), servizi finanziari (+2,72%) e tecnologia (+2,22%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori petrolio (-0,59%) e telecomunicazioni (-0,57%).di Piazza Affari, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 5,43%.In evidenza Azimut, che mostra un forte incremento del 4,86%.Svetta Fineco che segna un importante progresso del 3,72%.Vola UBI Banca, con una marcata risalita del 3,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che archivia le contrattazioni a -2,18%.Telecom Italia scende dell'1,02%.Sostanzialmente debole Pirelli, che registra una flessione dello 0,64%.Si muove sotto la parità ENI, evidenziando un decremento dello 0,59%.di Milano, Mutuionline (+10,93%), Tinexta (+6,87%), Banca Popolare di Sondrio (+4,25%) e ASTM (+4,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir Holding -0,95%.Contrazione moderata per Mediaset, che soffre un calo dello 0,71%.Sottotono Technogym che mostra una limatura dello 0,67%.