Borse europee in territorio positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo il finale al rialzo delle borse asiatiche sulle speranze di un accordo commerciale tra USA e Cina.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.292,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,32%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +249 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,49%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,32%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,12%, bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,72%., continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.796 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,46%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+4,59%), bancario (+1,98%) e media (+1,47%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,50%.Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+5,47%) dopo il passo indietro di Bugno, Unicredit (+3,10%), Unipol (+3,08%) e Prysmian (+2,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Hera, che continua la seduta con -0,79%. Discesa modesta per A2A, che cede un piccolo -0,52%.di Milano, Danieli (+3,66%), Mediaset (+2,89%), Mutuionline (+2,87%) e Piaggio (+2,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Anima Holding, che continua la seduta con -1,07%. Si concentrano le vendite su ASTM, che soffre un calo dell'1,01%. Pensosa Italmobiliare, con un calo frazionale dello 0,74%. Tentenna ERG, con un modesto ribasso dello 0,72%.