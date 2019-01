Borse europee in territorio positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo il finale al rialzo di Wall Street sui possibili progressi nelle trattative USA - Cina sui dazi. Bene anche le borse asiatiche.L'Euro / Dollaro USA registra un guadagno frazionale dello 0,24%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.283 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,19%.Invariato lo spread, che si posiziona a +272 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,96%.Francoforte avanza dello 0,61%, buona performance per Londra, che cresce dello 0,71%, sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,74%., proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share che si posiziona a 21.090 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,95%), come il FTSE Italia Star (1,0%).In luce sul listino milanese i comparti automotive (+2,22%), beni per la casa (+1,62%) e tecnologia (+1,54%).di Piazza Affari, incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 3,71%.In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 2,62%.Decolla Leonardo, con un importante progresso del 2,25%.In evidenza Moncler, che mostra un incremento del 2,09%.Frazionali le perdite di Telecom Italia -0,59% e Azimut -0,58%.Tra i, doBank (+8,60%), Anima Holding (+3,86%), Falck Renewables (+2,63%) e Biesse (+2,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri -4,11% sulle preoccupazioni per l'acquisizione di Stx dopo l'indagine avviata da Bruxelles.Vendite su CIR, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per Aquafil, che mostra una perdita dell'1,48%.Sostanzialmente debole Mutuionline, che registra una flessione dello 0,71%.