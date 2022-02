Borse europee in rosso. Sale la tensione in Ucraina

(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano in Ucraina schiacciano le borse europee: il presidente russo Putin ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e autorizzato l'invio di truppe russe in quelle regioni, seppur formalmente per garantire la pace. Mossa vista dall'Occidente come preludio di una vera invasione russa dell'Ucraina.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,15%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,92%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.



Tra le principali Borse europee scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell'1,12%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,39%. In rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,84%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,06%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,00%, continuando la seduta a 28.095 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Inwit (+2,28%), Saipem (+1,02%) e ENI (+0,84%) quest'ultima sulla scia del balzo dei prezzi petroliferi.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -2,83%.



Giù le banche, dove spicca la prestazione negativa di Banca Generali, che scende del 2,75%. Unicredit scivola del 2,62%.



Seduta negativa per Recordati, che scende del 2,43%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+2,73%), Rai Way (+2,56%), Sanlorenzo (+1,83%) e Autogrill (+1,32%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tod's, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.



Calo deciso per Banca Ifis, che segna un -2,87%.



Sensibili perdite per Caltagirone SpA, in calo del 2,32%.



In apnea Fincantieri, che arretra del 2,21%.