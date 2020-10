Borse europee in rosso. Piazza Affari tiene sulla parità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, che scontano l'impatto psicologico del, mentre, dopo un esordio più sacrificato. Oggi si guarda anche all'uscita dei dati suled agli sviluppi delSeduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%.debole Francoforte, che mostra un decremento dello 0,63%, stessa performance per Londra, che segna -0,63%, fiacca Parigi, con un calo frazionale dello 0,37%. Meglio il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 19.056 punti.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-0,96%), viaggi e intrattenimento (-0,87%) e costruzioni (-0,71%).di Milano, troviamo Banco BPM (+4,95%), Hera (+2,00%), Telecom Italia (+1,34%) e DiaSorin (+1,30%).Fra i più forti ribassi si segnala Leonardo, che continua la seduta con -1,64%.Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola STMicroelectronics, con un netto svantaggio dell'1,10%.Tentenna Moncler, con un modesto ribasso dello 0,87%.di Milano, Rai Way (+3,21%), Banca MPS (+2,47%), Italmobiliare (+1,54%) e Cattolica Assicurazioni (+1,43%).Giù Sanlorenzo, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.Sessione nera per Danieli, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.In rosso Maire Tecnimont, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di Tinexta, che scende dell'1,61%.