© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambiano in forte ribasso, preoccupate daie dagli impatti sull'economia. Cautela in attesa del dato su, dopo che l'IFO tedesco ha deluso. Occhi puntati sue sull'intervento diSostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,215. Torna a salire lo Spread, che torna a 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell'1,27%, Londra scende dello 0,91%, e calo deciso per Parigi, che segna un -1,2%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,07%.di Milano, troviamo DiaSorin (+3,14%), STMicroelectronics (+1,10%), Telecom Italia (+0,89%) e Terna (+0,87%).Le più forti vendite su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso del 3,17%.Soffre CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 2,90%.Affonda Leonardo, con un ribasso del 2,83%.Al Top tra le azioni italiane a, De' Longhi (+1,37%), Acea (+1,20%), MARR (+1,08%) e Autogrill (+0,67%).Fra i più forti ribassi si segnala Saras, che continua la seduta con -4,16%.Crolla Cattolica Assicurazioni, con una flessione del 2,96%.Preda dei venditori Piaggio, con un decremento del 2,87%.Vendite a piene mani su Banca Popolare di Sondrio, che soffre un decremento del 2,81%.