Borse europee in rosso. Pesano rallentamento Cina e crisi Afghanistan

Lunedì 16 Agosto 2021, 13:45

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. La Borsa di Milano torna a scendere dopo nove sedute consecutive di rialzi, in scia alla cautela generale che prevale sui mercati internazionali a causa di fattori macroeconomici e geopolitici. Pesano i segnali dei rallentamento per l'economia cinese e la presa dell'Afghanistan da parte dei talebani.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,40%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,28 dollari per barile, in forte calo dell'1,69%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.



Tra gli indici di Eurolandia contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,40%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,82%.



Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,32%, interrompendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 29.120 punti.



In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,2%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Amplifon (+0,75%), Unipol (+0,66%) e Atlantia (+0,60%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,63%.



Tenaris scende dell'1,46%.



Calo deciso per Moncler, che segna un -1,39%.



Sotto pressione Leonardo, con un forte ribasso dell'1,34%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+1,51%), B.F (+1,12%), Juventus (+1,11%) e Mediaset (+1,04%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -2,93%.



Lettera su Tod's, che registra un importante calo del 2,41%.



Soffre Fincantieri, che evidenzia una perdita dell'1,78%.



Preda dei venditori FILA, con un decremento dell'1,45%.