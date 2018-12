Borse europee in rosso. Milano e Francoforte chiuse per festività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, conrimaste chiuse per le festività natalizie. Orario ridotto invece per. Ancheterminerà in via anticipata le contrattazioni.I mercati temono il rallentamento dell'economia globale, spostando l'attenzione dall'azionario ai beni rifugio. In aumento la liquidità.Da tre giorni è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero il blocco di almeno un quarto delle attività amministrative "non essenziali" - dalla sicurezza al fisco, dai trasporti alle politiche per la casa e lo sviluppo urbano - previsto dall'Antideficiency Act ogni volta che il Congresso non riesce a raggiungere un accordo sul Budget., con in lista solo l'indice CFNAI degli Stati Uniti.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,139. Poco mosso l'oro, che registra un rialzo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,31%.Londra chiude gli scambi con un calo frazionale dello 0,52%, Parigi con un netto svantaggio dell'1,45%. Giù anche Lisbona -0,21%, Amsterdam -1,33% e Bruxelles -0,95%.