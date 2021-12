Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, divisi tra le strette monetarie decise dalle banche centrali e le scadenze tecniche cosiddette "quattro streghe": oggi sono in scadenza opzioni e future su indici a azioni. Segnali di debolezza giungono intanto dai derivati statunitensi che anticipano una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi e nell'ultima seduta della settimana.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,132. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.808,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,75%, scendendo fino a 71,11 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +130 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.



Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,69%, Londra avanza dello 0,30%; sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,80%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,01%) e si attesta su 26.512 punti, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 29.023 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+1,09%), Amplifon (+0,74%) e Unicredit (+0,58%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -12,77% nel giorno in cui ha svelato il nuovo piano al 2025.



Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 3,80%.



Sessione nera per STMicroelectronics, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.



Soffre A2A, che evidenzia una perdita dell'1,84%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Autogrill (+2,18%), Acea (+1,43%), Piaggio (+0,86%) e Cementir Holding (+0,86%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -4,21%.



In caduta libera Juventus, che affonda del 3,68%.



Pesante Alerion Clean Power, che segna una discesa di ben -3,39 punti percentuali.



Seduta drammatica per Tamburi, che crolla del 2,69%.