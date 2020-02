Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Anche Wall Street mostra un andamento negativo.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,085. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.638,6 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 53,13 dollari per barile, con un calo dell'1,39%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,62%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,44%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,22%; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.916 punti, in calo dell'1,24%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,3%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).In luce sul listino milanese il comparto telecomunicazioni, con un +2,61% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-4,41%), beni per la casa (-2,52%) e bancario (-2,33%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+3,79%) e Nexi (+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -5,83%.Tonfo di Tenaris, che mostra una caduta del 4,44%.Lettera su Prysmian, che registra un importante calo del 3,90%.Preda dei venditori Unicredit, con un decremento del 3,89%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+0,59%) e SOL (+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mondadori, che prosegue le contrattazioni a -4,73%.Si concentrano le vendite su Piaggio, che soffre un calo del 3,89%.Affonda Garofalo Health Care, con un ribasso del 3,44%.Crolla Salini Impregilo, con una flessione del 3,44%.