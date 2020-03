Borse europee in rosso. Giù Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, a causa dei crescenti timori sull'impatto economico della pandemia di coronavirus. Intanto i listini USA mostrano scambi in profondo rosso.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.627,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 21,42 dollari per barile, in forte calo del 5,22%.Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +181 punti base, con un deciso aumento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,33%.sessione nera per Francoforte, che lascia sul tappeto una perdita del 3,68%. In caduta libera Londra, che affonda del 5,45%. Pesante Parigi, che segna una discesa di ben -4,23 punti percentuali.con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 3,15%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+2,27%) e media (+0,50%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti vendite al dettaglio (-6,29%), bancario (-4,79%) e alimentare (-4,25%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Terna, che mostra un rialzo del 2,90%.Su di giri Hera (+2,55%).Composta Recordati, che cresce di un modesto +0,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -8,72%.Seduta drammatica per Nexi, che crolla del 7,46%.Sensibili perdite per Azimut, in calo del 6,65%.In apnea Unipol, che arretra del 6,60%.Al Top tra le azioni italiane a, Carel Industries (+22,12%), ASTM (+4,61%), Tinexta (+4,47%) e De' Longhi (+3,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue, che ottiene -10,63%.Tonfo di Fincantieri, che mostra una caduta del 9,00%.Lettera su MARR, che registra un importante calo dell'8,77%.Affonda Anima Holding, con un ribasso dell'8,25%.