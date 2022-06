Borse europee in rosso, dubbi su prossime mosse banche centrali

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini, mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali. Dopo gli annunci della BCE sullo scudo anti-spread e l'aggressiva stretta monetaria da parte della Federal Reserve, è arrivata la mossa a sorpresa della banca centrale svizzera. Oggi, giovedì 16 giugno, sarà la volta anche della Bank of England che dovrebbe decidere un aumento del costo del denaro, il quinto rialzo consecutivo. Domani, 17 giugno, toccherà invece alla Bank of Japan che concluderà la due giorni di politica monetaria con l'annuncio sui tassi.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.831,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,07%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +215 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,91%.



Tra le principali Borse europee sessione nera per Francoforte, che lascia sul tappeto una perdita del 2,56%, in perdita Londra, che scende dell'1,82%; pesante Parigi, che segna una discesa di ben -1,95 punti percentuali. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,23%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.996 punti, in forte calo del 2,20%.

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Saipem ottiene un +2,56%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -4,43%.



Seduta negativa per Interpump, che scende del 4,41%.



Sensibili perdite per Moncler, in calo del 4,20%.



In apnea STMicroelectronics, che arretra del 4,01%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Antares Vision (+2,33%), Juventus (+1,56%), Rai Way (+1,16%) e Fincantieri (+0,92%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -5,06%.



Tonfo di Maire Tecnimont, che mostra una caduta del 4,25%.



Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis, che scende del 4,07%.



Lettera su Bff Bank, che registra un importante calo del 3,86%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Giovedì 16/06/2022

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -842,8 Mld ¥)

10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,9%; preced. 6%)

10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,1%)

11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (preced. 1,9%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 229K unità).