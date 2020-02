Borse europee in rosso, pesano i timori sul contagio del coronavirus

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non migliora il quadro delle principali borse europee alle prese con i timori di un'avanzata del contagio del coronavirus , all'indomani dell'allarme scattato anche negli Usa. La peggiore è Francoforte (-2%), preceduta di poco da Parigi e Milano (-1,9% entrambe), mentre Madrid cedel'1,7% e Londra l'1,6%. Negativi i futures Usa, in vista del Pil, degli ordinativi di beni durevoli e delle vendite di case.Le vendite si concentrano sul comparto dei microprocessori, legato alla congiuntura cinese, con Stm (-5,5%) sulle piazze di Milano e Parigi e infineon (-4,7%). Sotto pressione Lufthansa (-6%) e Air France (-5,6%), che rappresentano un settore, quello delle compagnie aeree, particolarmente colpito dagli allarmi per il coronavirus. Segno meno per Barclays e ArcelorMittal, in calo entrambe del 5%, mentre in Piazza Affari la Juventus (-4,8%) sconta le ordinanze che vietano tutte le manifestazioni pubbliche per fermare l'avanzata del coronavirus, mentre il rialzo dello spread sopra quota 154 punti frena Intesa (-2,8%) e Unicredit (-3,4%). Il calo del greggio penalizza Eni (-2%) e Saipem (-3,4%).Giù Atlantia (-3,7%), nonostante la smentita di F2i alle ipotesi di trasferimento della maggioranzadi Aspi al Fondo, che cederebbe in cambio quote di aeroporti e reti del gas.