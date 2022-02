Borse europee in rosso. A picco anche Mosca

(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, penalizzati dai venti di guerra in Ucraina che alimentano l'avversione al rischio. A picco anche la borsa di Mosca.



Sul mercato l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.856,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,39%.

Sale lo spread, attestandosi a +166 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,83%.



Tra gli indici di Eurolandia in caduta libera Francoforte, che affonda del 3,35%, pesante Londra, che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali, e seduta drammatica per Parigi, che crolla del 3,49%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,26%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.415 punti, in forte calo del 3,21%.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento Snam, che riporta un +1,66% rispetto al precedente.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -5,57%.



Sensibili perdite per Azimut, in calo del 5,52%.



Soffre CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 5,31%.



In apnea BPER, che arretra del 5,25%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Falck Renewables (+0,57%) e B.F (+0,57%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salcef Group, che continua la seduta con -6,58%.



Preda dei venditori ENAV, con un decremento del 6,33%.



Tonfo di Anima Holding, che mostra una caduta del 6,22%.



Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo del 5,74%.