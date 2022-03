Borse europee in rialzo. Resta alta la volatilità

(Teleborsa) - Dopo un avvio incerto, i mercati europei hanno cambiato marcia e iniziato a salire. Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. A spingere il recupero dei listini anche l'indiscrezione di un piano su vasta scala di eurobond da parte dell'Unione europea per finanziare le spese per l'energia e per la difesa. Rimane alta la tensione sul fronte energetico, con Mosca che ha minacciato di bloccare il flusso di gas dalla Russia alla Germania in conseguenza della decisione tedesca di congelare l'approvazione del Nord Stream 2, mentre gli Stati Uniti continuano a sollecitare gli alleati a vietare le importazioni di petrolio russo.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,30%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,59%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,19%.



Scende molto lo spread, raggiungendo +150 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,54%.



Nello scenario borsistico europeo andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,15%, resta vicino alla parità Londra (-0,09%), e su di giri Parigi (+1,55%).



Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,74%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 24.846 punti.



Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+2,88%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il FTSE Italia Star (+1,55%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+10,17%), Unicredit (+7,08%), Iveco Group (+6,53%) e BPER (+6,02%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -2,27%.



Contrazione moderata per Pirelli, che soffre un calo dello 0,76%.



Sottotono Recordati che mostra una limatura dello 0,53%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Fincantieri (+8,56%), ERG (+7,69%), Maire Tecnimont (+7,09%) e Rai Way (+6,49%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -1,21%.



Deludente Ferragamo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Martedì 08/03/2022

00:50 Giappone: Partite correnti (atteso -880,2 Mld ¥; preced. -371 Mld ¥)

08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,1%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 9,8%)

11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 2,2%).