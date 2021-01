© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, comunque tutti in positivo anche grazie ai record di Wall Street e Tokyo.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,227. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.893,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%.Lieve calo dello spread, che scende a +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,70%, poco mosso Londra, che mostra un +0,08%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,33%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,67% a 22.899 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.932 punti.Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,35%).Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+2,71%), chimico (+1,41%) e bancario (+0,99%).Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,15%), Unicredit (+2,37%), Recordati (+1,74%) e Unipol (+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Interpump, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Fiat Chrysler scende dell'1,41%.Calo deciso per Prysmian, che segna un -1,27%.Sottotono Buzzi Unicem che mostra una limatura dello 0,81%.Tra i, Datalogic (+3,70%), Anima Holding (+3,24%), GVS (+2,40%) e Acea (+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su De' Longhi, che continua la seduta con -1,35%.Sotto pressione MARR, con un forte ribasso dell'1,13%.Soffre Juventus, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Preda dei venditori Avio, con un decremento dell'1,00%.