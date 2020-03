Borse europee in rialzo festeggiano maxi piano USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo la notizia dell'per l'emergenza coronavirus.Sul mercato dei cambi, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,55%. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 1.611,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,92%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +185 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,55%.decolla Francoforte, con un importante progresso del 3,83%. In evidenza Londra, che mostra un forte incremento del 3,63%. Svetta Parigi che segna un importante progresso del 4,38%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 3,87%.viaggi e intrattenimento (+8,21%), servizi finanziari (+7,86%) e assicurativo (+6,94%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, vola Azimut, con una marcata risalita dell'11,12%.Brilla Leonardo, con un forte incremento (+10,86%).Ottima performance per Mediobanca, che registra un progresso del 10,52%.Exploit di Fiat Chrysler, che mostra un rialzo del 10,03%.del FTSE MidCap, Cerved Group (+10,66%), Autogrill (+9,32%), Banca Popolare di Sondrio (+9,16%) e Banca Mediolanum (+8,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tod's, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Scivola Salini Impregilo, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso Danieli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di Maire Tecnimont, che scende dell'1,33%.