Borse europee in rialzo eccetto Londra

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si pone in disparte Londra, mostrando una timida flessione sulle preoccupazioni per la Brexit.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,62%), che ha toccato 52,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,37%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,57%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.193 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,38%).Materie prime (+1,45%), tecnologia (+1,42%) e servizi finanziari (+0,97%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento, che riporta una flessione di -0,72%.di Milano, troviamo Poste Italiane (+2,08%), Prysmian (+1,73%), Pirelli (+1,66%) e STMicroelectronics (+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con un -1,15%.di Milano, Brunello Cucinelli (+6,05%) dopo la promozione di Goldman Sachs, Banca Generali (+4,01%), Saras (+3,81%) e Anima Holding (+2,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump, che ottiene un -8,31%: Kepler ed Equita hanno tagliato le stime di crescita del 3° trimestre.Scivola Gima TT, con un netto svantaggio dell'1,47%.In rosso Autogrill, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Tentenna IMA, con un modesto ribasso dello 0,96%.