Borse europee in rialzo. A Milano giù le utilities dopo Antitrust

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli operatori attendono comunque i dati chiave sull'e la conclusione delleper ulteriori spunti sulla politica monetaria. Domani arriverà la decisione sui tassi del FOMC, con il consensus che prevede un aumento di 50 punti base al 4,25%-4,50%. Giovedì, la BCE si riunirà per la decisione sui tassi di interesse e le aspettative sono di +50 punti base al 2,5%.Sul fronte macroeconomico, l'Italia ha registrato, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato della. Migliora invece il, secondo quanto emerso dall'indice ZEW per il mese di dicembre.A Milano spicca la, dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori - e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari - nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,054. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,88%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,44%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,11%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,35%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,45%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 26.437 punti.Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,1%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,14%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta Banco BPM, con un discreto guadagno del 3,16%, dopo l'ingresso dellanel capitale con una quota poco sotto il 2%.Buoni spunti su STMicroelectronics, che mostra un ampio vantaggio del 2,88%.Ben impostata Tenaris, che mostra un incremento del 2,72%.Tonica Pirelli che evidenzia un bel vantaggio del 2,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas, che continua la seduta con -1,69%.Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dell'1,38%.Sottotono ERG che mostra una limatura dell'1,26%.Deludente Hera, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+1,65%), Safilo (+1,36%), doValue (+1,34%) e Danieli (+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -2,25%.Sotto pressione Luve, che accusa un calo del 2,18%.Scivola IREN, con un netto svantaggio del 2,12%.In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.