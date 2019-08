Borse europee in rialzo. A Milano bene i petroliferi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. con gli investitori che guardano al segnale positivo giunto questa mattina dalla Cina, con le esportazioni aumentate a luglio, nonostante l'escalation delle tensioni con gli Stati Uniti. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, dove i petroliferi mostrano una buona performance grazie alSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,78%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +204 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,48%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%. Poco mossa Londra +0,18% mentre si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,92%.sul FTSE MIB dello 0,63%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+1,69%), costruzioni (+1,29%) e materie prime (+1,22%).Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+2,81%), Saipem (+2,77%), Amplifon (+2,32%) e STMicroelectronics (+2,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -3,42%.Tra i, Saras (+2,59%), Technogym (+1,88%), Anima Holding (+1,85%) e Fincantieri (+1,79%).Dal lato dei ribassi, si posiziona Datalogic, (-9,09%) seguita da doValue, che registra un ribasso del 5,21%.