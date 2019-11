Borse europee proseguono in rialzo la seduta

Ultimo aggiornamento: 13:04

Le Borse europee proseguono in rialzo, nel giorno in cui la presidente della Bce Christine Lagarde ha pronunciato il suo discorso sulla politica monetaria e l'Europa. Ottimismo tra gli investitori per il futuro esito delle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Si guarda anche agli indici Markit Pmi su manifattura e servizi. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1056 a Londra.L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,5%. In rialzo Londra (+1%), Madrid (+0,4%), Parigi (+0,3%) e Milano (+0,1%), mentre è piatta Francoforte (+0,07%). A Piazza Affari si mettono in mostra Tenaris (+2,2%) e Diasorin (+2,1%). Lima il rialzo Mediaset (+1,8%), nel giorno del cda e dell'udienza di conciliazione per i ricorsi di Vivendi (+0,5%). Andamento positivo anche per il comparto dell'energia con Saipem (+1%) ed Eni (+0,5%).Scivola l'As Roma (-4,9%), dopo il rally dei giorni scorsi sull'interesse del magnate americano Dan Friedkin.