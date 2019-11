Borse europee in recupero. Piazza Affari al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie ad unfavorito dal possibile. Un clima più sereno favorisce le borse continentali oggi, grazie aled ai risultati positivi annunciati dalle società europee, in primisL'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,102. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +149 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,24%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,45%, seduta buona per Londra, che riflette un aumento dello 0,34%, in risalita Parigi, che mostra un progresso dello 0,28%., con il FTSE MIB in aumento dello 0,78%.Si distinguono a Piazza Affari i settori media (+1,69%), tecnologia (+1,49%) e servizi finanziari (+1,48%).Tra idi Milano, in evidenza Azimut (+1,77%), STMicroelectronics (+1,71%), UBI Banca (+1,70%) e Fiat Chrysler (+1,50%).Al Top tra le azioni italiane a, Banca Popolare di Sondrio (+5,47%), Salini Impregilo (+4,40%), Falck Renewables (+4,19%) e Mediaset (+3,32%).