Borse europee in recupero con Milano in vetta

(Teleborsa) -, confermando un recupero del sentiment dopo una serie di giornate negative. Le ansie sull'emergenza Coronavirus sono per ora messe da parte, mentre ilviene portato avanti dal. Bene il dato dell', che ha registrato unaL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Invariato lo spread, che si posiziona a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,94%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,10%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,15%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,23%., con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,50%.di Piazza Affari, svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 3,40%.Vola Azimut, con una marcata risalita del 3,33%.Brilla CNH Industrial, con un forte incremento (+3,22%).Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 3,20%.del FTSE MidCap, Banca MPS (+6,84%), OVS (+5,14%), Interpump (+3,57%) e Piaggio (+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea, che ottiene -1,17%.Contrazione moderata per doValue, che soffre un calo dello 0,51%.