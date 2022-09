Borse europee in rally spinte da dati USA e prezzo gas

(Teleborsa) -, che amplia il rialzo insieme alle altre borse europee. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'S&P-500 vanta un progresso dello 0,67%, dopo i dati sul mercato del lavoro americano che confermano la solidità dell'economia a stelle e strisce e allo stesso tempo alimentano le scommesse di una Fed meno aggressiva sui tassi per combattere l'alta inflazione.Un altro assist arriva dal prezzo del gas che resta sotto pressione dopo l'e in attesa della riapertura del Nord Stream domani, 3 settembre.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,58% e con il mercato scommette su un maxi rialzo dei tassi di 75 punti base da parte della BCE, nella prossima riunione. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.709,9 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,38%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento del 2,22%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,28%; ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,24%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,66% sul FTSE MIB, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.650 punti.Tra idi Milano, in evidenza Exor (+4,31%), Iveco (+3,02%), Fineco (+3,00%) e Banco BPM (+2,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Sostanzialmente debole Hera, che registra una flessione dello 0,64%.di Milano, Pharmanutra (+3,53%), Banca Popolare di Sondrio (+3,17%), Banca MPS (+3,03%) e Safilo (+2,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Pessima performance per Alerion Clean Power, che registra un ribasso del 2,46%.Sessione nera per ERG, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.In perdita Datalogic, che scende del 2,22%.Tra i dati08:00: Bilancia commerciale (atteso 4,8 Mld Euro; preced. 6,2 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,3%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 35,8%; preced. 36%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 300K unità; preced. 477K unità).