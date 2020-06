Borse europee in rally. Piazza Affari segue trend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, e sui massimi della mattinata, specie dopo i positivi dati dei PMI manifatturieri della Zona Euro, che indicano evidenti segnali di ripresa dell'attività economica.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +173 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,27%.in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,14%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,98%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell'1,49%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,54%.di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+5,94%), Fiat Chrysler (+4,53%), Exor (+3,67%) e STMicroelectronics (+3,63%).Lea peggiore oggi è Moncler, che cede lo 0,90%.Pensosa Hera, con un calo frazionale dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+5,95%), doValue (+4,80%), Tod's (+4,46%) e De' Longhi (+3,62%).Giù su Cattolica Assicurazioni, che scivola del 2,88% dopo la conferma dell'operazione di ricapitalizzazione volta al rafforzamento della solidità patrimoniale.Tonfo di Dea Capital, che mostra una caduta del 2,19%.Scivola Falck Renewables, con un netto svantaggio dell'1,65%.In rosso Ascopiave, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,02%.