Borse europee in rally

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,118. Poco mosso l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.470,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,17%.Lo Spread migliora, toccando i +146 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,22%.Francoforte avanza dell'1,17%, su di giri Londra (+1,8%), e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,11%., continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 25.714 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+2,73%), beni industriali (+1,04%) e viaggi e intrattenimento (+0,97%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti sanitario (-1,58%) e alimentare (-0,93%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+3,50%), STMicroelectronics (+3,14%), Juventus (+3,12%) e Unipol (+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Affonda Diasorin, con un ribasso del 2,25%.Calo deciso per Poste Italiane, che segna un -1,3%.Sotto pressione Mediobanca, con un forte ribasso dell'1,14%.Tra i, Datalogic (+2,98%), Interpump (+1,80%), Fincantieri (+1,64%) e Credito Valtellinese (+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.Crolla Tinexta, con una flessione del 2,60%.Vendite a piene mani su Inwit, che soffre un decremento del 2,40%.Soffre IREN, che evidenzia una perdita dell'1,76%.