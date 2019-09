Borse europee in progressivo recupero. Ben impostata Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. , che accennano un recupero in sintonia con il movimento dei Future USA, che anticipa una partenza calma per Wall Street. Stamattina, i mercati erano stati turbati dalle minacce di nuovi dazi USA all'UE e di altre ritorsioni verso le società cinesi.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,44%. Invariato lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,82%.piatta Francoforte, che mantiene un +0,08%, più fiacca Londra, che lima lo 0,11%, mentre si rafforza Parigi che avanza dello 0,24%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,21%.di Milano, troviamo Poste Italiane (+2,24%), Banco BPM (+1,79%), Juventus (+1,11%) e UBI Banca (+1,06%).La peggiore si conferma Amplifon, che continua la seduta con -2,11%.Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell'1%.