Borse europee in pausa dopo il rally. A Milano premiata BPER

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con gli investitori che continuano a monitorare l'andamento dei contagi da Covid-19. A Piazza Affari in luce BPER grazie all'accordo raggiunto con i sindacati sulla riorganizzazione dell'organico e al miglioramento dell'outlook da parte di Moody's. Sempre sul fronte banche, l'assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio hanno deliberato la trasformazione in SpA della banca.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.795,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 75,43 dollari per barile, in calo dello 0,72%.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +136 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,13%.



Tra i listini europei piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,39%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,82%; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,54% sul FTSE MIB, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata il 21 di questo mese; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 29.882 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, composta Campari, che cresce di un modesto +0,9%.



Performance modesta per Italgas, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.



Resistente Amplifon, che segna un piccolo aumento dello 0,62%.



Inwit avanza dello 0,57%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene -1,28%.



Scivola ENI, con un netto svantaggio dell'1,24%.



In rosso Nexi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.



Spicca la prestazione negativa di Stellantis, che scende dell'1,20%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Brunello Cucinelli (+1,94%), Ferragamo (+1,94%), Datalogic (+0,92%) e GVS (+0,86%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -2,88%.



Pesante Saras, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.



Alerion Clean Power scende dell'1,53%.



Calo deciso per Credem, che segna un -1,36%.