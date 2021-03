© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi con segni contrastanti, accusando le prese di beneficio seguite ai rialzi delle ultime sedute.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.721,4 dollari l'oncia., che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 60,21 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 25.253 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori viaggi e intrattenimento (+1,95%), materie prime (+1,43%) e sanitario (+0,89%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti petrolio (-1,22%), chimico (-0,63%) e utility (-0,54%).di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+1,83%), DiaSorin (+1,22%), Recordati (+0,97%) e CNH Industrial (+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -2,20%.Scivola Saipem, con un netto svantaggio dell'1,98%.In rosso ENI, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende dell'1,19%.Al Top tra le azioni italiane a, Autogrill (+2,85%), Mutuionline (+2,26%), La Doria (+2,24%) e Brunello Cucinelli (+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Giornata fiacca per GVS, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per Banca Ifis, che scambia con un -0,83%.Tentenna Banca Farmafactoring, che cede lo 0,72%.