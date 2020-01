Borse europee in ordine sparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con i riflettori puntati sull'Iran e sulla Libia.Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,39%.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.552,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 58,06 dollari per barile, in forte calo dell'1,66%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +157 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,38%.fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,39%, senza slancio Parigi, che negozia con un -0,02%., spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,46%, scambiando a 26.035 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,04%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti viaggi e intrattenimento (+1,40%), chimico (+0,79%) e tecnologia (+0,72%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,73%), bancario (-0,85%) e sanitario (-0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Nexi, mostrando un incremento dell'1,57%.Bilancio positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dello 0,85%.Sostanzialmente tonico Buzzi Unicem, che registra una plusvalenza dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia -2,40%.Affonda Prysmian, con un ribasso del 2,14% che sconta una nuova interruzione del Western Link.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,9%.Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,79%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+5,55%), Zignago Vetro (+4,53%), Autogrill (+3,10%) e Banca Ifis (+3,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS -5,23% dopo il balzo messo a segno venerdì.Crolla Mondadori, con una flessione del 4,52%.Soffre ASTM, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Preda dei venditori De' Longhi, con un decremento dell'1,44%.