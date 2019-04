Borse europee in lieve aumento. Riflessiva Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei, contenti per il buon dato dell'indice ZEW di aprile, che fa ben sperare per la ripresa economica.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,129. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%.Avanza di poco lo spread, che si porta a +254 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,60%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,64%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,19%, sostanzialmente invariata Parigi, che riporta un misero +0,04%.; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.947 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+2,93%), bancario (+1,14%) e tecnologia (+0,94%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti petrolio (-1,18%), viaggi e intrattenimento (-1,12%) e utility (-1,01%).di Piazza Affari, brilla Tenaris, con un forte incremento (+2,98%) dopo che la corte d'appello argentina ha ribaltato la decisione preliminare del 27 novembre scorso contro il Presidente e Amministratore DelegatoOttima performance per Unicredit, che registra un progresso del 2,13% dopo aver dichiarato che la multa USA da 1,3 miliardi di dollari è già coperta da accantonamenti. In particolare l'accordo transattivo finale porterà ad una liberazione delle risorse accantonate nel primo trimestre del 2019 a livello di Gruppo, con un impatto positivo sul conto economico, al netto delle tasse, pari a circa 300 milioni di euro e avrà un'ulteriore impatto positivo sul ratio CET1 di Gruppo pari a circa +8,5 bps.Exploit di Azimut, che mostra un rialzo del 2,12%.Buzzi Unicem avanza dell'1,52%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -1,99%.Sotto pressione ENI, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola Atlantia, con un netto svantaggio dell'1,26%.In rosso Enel, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Tra i, Piaggio (+3,38%), Saras (+2,48%), Ascopiave (+2,18%) e Banca MPS (+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Spicca la prestazione negativa di IREN, che scende dell'1,41%.Falck Renewables scende dell'1,38%.Calo deciso per Gima TT, che segna un -1,32%.