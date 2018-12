Borse europee in deciso calo su scia Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, trainate al ribasso da Wall Street che sconta gli ampi guadagni della vigilia dopo che il presidente americano Trump ha confermato la sua piena fiducia in Jerome Powell, presidente della. La settimana scorsa la Banca Centrale americana ha alzato i tassi d'interesse, lasciando inascoltati gli appelli lanciati dall'inquilino della Casa Bianca.A Milano occhi puntati sulla Manovra, con il via libera finale atteso per sabato 29 dicembre 2018.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. L'Oro registra un progresso dello 0,62%. Giù il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 45,13 dollari per barile, con un ribasso del 2,36%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +253 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,75%.pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,37 punti percentuali, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,50%, tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,60%., proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 19.849 punti, ritracciando dell'1,71%. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,12%); senza direzione il FTSE Italia Star (-0,06%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 37,71%, rispetto ai 3,33 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 254.534, rispetto ai 303.111 precedenti.Su 222 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 149 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 60. Invariate le rimanenti 13 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+1,42%) e viaggi e intrattenimento (+0,79%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nell'automotive (-3,29%), telecomunicazioni (-3,21%) e utility (-2,67%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla Amplifon, con un importante progresso del 3,20%: insieme alla Juventus (+1,14%) ha debuttato nel paniere FTSE MIB.In evidenza Recordati, che mostra un fortissimo incremento del 2,34%: per il CdA il corrispettivo d'OPA non è congruo.Ben comprata Ferragamo, che segna un forte rialzo dell'1,56%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Fiat Chrysler, che ha terminato le contrattazioni con un -3,86%.Seduta pesanete per Telecom Italia, che crolla del 3,68%.Sensibili perdite per Snam, in calo del 3,60%.In apnea Brembo, che arretra del 3,55%.del FTSE MidCap, Interpump (+2,01%), Danieli (+1,91%), Sias (+1,89%) e Brunello Cucinelli (+1,82%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su OVS, che ha archiviato la seduta con un -10,48%.Tonfo di Saras, che mostra una caduta del 5,40%.Lettera su Banca Mediolanum, che registra un importante calo del 4,98%.Affonda FILA, con un ribasso del 4,62%.Sul listino completo affonda Banca Carige -18,75%, dopo il flop della ricapitalizzazione.Su di giri Nice +42,04%: è scatta l'OPA obbligatoria finalizzata al delisting.