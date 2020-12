© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,227. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.893,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,89%) si attesta su 47,97 dollari per barile.calo deciso per Londra, che segna un -1,45%, sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,86%.Sono l'quelli con le, chiudendo i 12 mesi in perdita, rispettivamente, del 16% e del 15%.A seguire la borsa di Bruxelles, con ilche chiude l'anno a -9%, ila -7% e il20 dia -6%. Fa meglio di tutte queste, con ilche ha chiuso l'anno registrando una perdita del 5% (oggi la Borsa di Milano è rimasta chiusa per festività). Le uniche performance positive in Europa sono quelle della borsa di, che ha chiuso a +0,8%,(+3,5%) e(+3,1%).